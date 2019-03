Stephanie Planckaert zoekt op strand verloren trouwring van echtgenoot via Facebook Bart Boterman

11 maart 2019

15u44 0 De Panne Stephanie Planckaert (30) is op haar Facebookpagina een zoektocht gestart naar de trouwring van haar echtgenoot Christopher. Tijdens een gezinsuitstap in De Panne raakte de trouwring verloren op het strand. Binnenkort zit hun tiende huwelijksverjaardag eraan te komen, maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat dat met de originele trouwring zal zijn.

“Zien jullie de trouwring van Christopher Timmerman ook zo mooi blinken aan zijn hand? Wel, in De Panne is hij zijn ring verloren. Bijna 10 jaar heeft hij zijn ring flink aangehouden (18 juli 10 jaar getrouwd)”, vertelt Stephanie Planckaert, dochter van ex-wielrenner Eddy Planckaert en bekend van de realityserie De Planckaerts, op haar Facebookpagina. “Misschien is er een barmhartige samaritaan die ergens in De Panne een trouwring vindt en het ons wil laten weten? Eeuwige dankbaarheid gegarandeerd”, aldus de wielrennersdochter.

Of het echtpaar met drie jonge telgen de trouwring zal terugvinden, zal wellicht van toeval afhangen. Aan de betrokkenheid van de Vlaming zal het weliswaar niet liggen. Het bericht werd intussen al meer dan 1.200 keer gedeeld.