Start de krokusvakantie nat en gek in De Panne GUS

26 februari 2019

11u31 0 De Panne De Side Shore Surfers organiseert zaterdag zijn jaarlijkse krokusduik. Toerisme De Panne breit daar zondag een feestelijk vervolg aan met het sprookjesbal voor kinderen.

De krokusduik bij de surfclub Side Shore Surfers is elk jaar weer een gezellig evenement. Het start om 14 uur. De Samba Band Mochito tekent present voor de opwarming. Nu de carnavalsperiode is aangebroken, duik je beter verkleed het zeewater in. En dat verkleden doe je ook de dag erop zondag 3 maart. Het sprookjesbal start om 14.30 uur in De Boare bij het Koningsplein. Op het programma staat niet alleen een leuke kindershow maar ook de verkiezing van de jeugdprins en -prinses. Maandag 4 maart start de traditionele carnavalsstoet om 13.30 uur op het Koningsplein. Elk verkleed kindje mag meerijden op een praalwagen. Aansluitend verzorgt Matroos Jens een leuk optreden. Ook Adinkerke verkiest zijn jeugdprins en -prinses op zaterdag 9 maart.