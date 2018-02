Solliciteer eens in het ballenbad PLOPSALAND ZOEKT VOOR HET NIEUWE SEIZOEN LIEFST 2.000 MEDEWERKERS GUDRUN STEEN

03 februari 2018

03u11 0 De Panne Plopsaland De Panne zoekt voor het nieuwe seizoen, dat op 1 april start, liefst 2000 medewerkers waarvan het merendeel jobstudenten. Om die jonge mensen te stimuleren in het pretpark aan de slag te gaan, organiseert het in de krokusvakantie een sollicitatie op de attracties in de overdekte speelzone Mayaland.

Vorig jaar had Plopsaland nood aan 160 seizoensmedewerkers en 1600 jobstudenten. Toen organiseerde het voor het eerst een kennismakingsgesprek op de nieuwste achtbaan Heidi The Ride. "Die actie kende een goede respons maar sommige kandidaten waren afgeschrikt door de snelheid van de rollercoaster. Daarom kiezen we in de krokusvakantie voor een rustigere aanpak", lacht persmedewerker Jolien De Tender. "We nodigen de toekomstige jobstudenten uit naar Mayaland waar ze zelf mogen kiezen in welke attractie ze op speeddate willen met hun werkgever. Dat kan bijvoorbeeld in het ballenbad, op de glijbaan of de valtoren. Die werkwijze zorgt ervoor dat we op een ontspannen manier meer voeling krijgen met de mens achter de jobstudent. Voor ons nieuwe seizoen hebben we 250 tijdelijke medewerkers en 1750 jobstudenten nodig. Die stijging komt omdat we meer evenementen plannen en ook ons pretpark blijft groeien. Eén van de nieuwe activiteiten dit najaar is de Meli Revival waarmee we op een ouder publiek mikken. Ook het bumbafestival voor de allerkleinsten organiseren we voor het eerst. Het aantal zomernocturnes, waarbij het park langer open is en afgesloten wordt met een vuurwerk, beperken we tot een zestal."





Alles uit de kast

Om die gigantische ploeg medewerkers te vormen, haalt Plopsaland veel uit de kast. "Onze grootste sterkte is de originele werkplek", geeft Niko Parmentier, Human Resources Director mee.





"We zoeken vooral enthousiaste en vriendelijke mensen en die bieden we gevarieerd werk aan. Dat gaat van attractiebedieners over horecamedewerkers tot mensen die in onze levensgrote Studio 100-figuren kruipen. We zorgen voor extra voordelen zoals premies en kortingen. Ik denk maar aan een stimulans van 50 euro voor wie een vriend als nieuwe medewerker aanbrengt of een extraatje voor wie meer dan vijftig dagen werkt. De jobstudenten geven hun voorkeurdagen door. Ze hoeven dus geen maand aan één stuk bij ons te werken. De woonplaats van de kandidaten speelt geen rol want wie van verder komt, kan hier in de buurt overnachten." Naast de seizoensmedewerkers en jobstudenten werft Plopsaland ook nog vaste medewerkers zoals ICT'ers en receptionisten. Ook in de toekomst zullen we nood hebben aan extra personeelsleden. Het geplande hotel zal goed zijn voor ongeveer vijftig banen."





Jobdagen

In de krokusvakantie zijn er speeddates voor jobstudenten in Mayaland. Daar net voor, op 8 en 9 februari, plant Plopsaland De Panne jobdagen voor de andere medewerkers. Check www.plopsajobs.be of mail team@plopsa.be voor de praktische info.