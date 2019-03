Snuif de lentesfeer op tijdens de lammetjesdag op Hoeve Paepehof GUS

04 maart 2019

14u31 1 De Panne Er zijn al meer dan 14 schapen- en 5 geitenlammetjes geboren op kinderboerderij Hoeve Paepehof in Adinkerke. Kom nu zondag 10 maart op kraambezoek tijdens de lammetjesdag.

Boer Andy Vandenbon en zijn team brengen alles in gereedheid om de boerderij te laten blinken want zondag verwacht hij meer dan duizend mensen op zijn lammetjesdag. “Het is altijd leuk om het babygeluk op onze boerderij te delen”, nodigt Andy uit. “Voor het eerst vindt de artiestendag plaats met een dertigtal standhouders rond de Vijvers Markey. Er vinden demonstraties plaats met opgeleide honden. Walter Carels pakt uit met een oefensessie fotografie voor kinderen. Er zijn een pak kindvriendelijke workshops. Boswachter Johan Lamaire verzorgt de geleide wandeling in het natuurgebied Garzebekeveld. Mocht het regenen gaat alles door want we plaatsen een ruime tent. Er is een extra parking naast het voetbalveld in de Veldstraat.” Lammetjesdag start om 10 uur en eindigt rond 17 uur. Info: www.hoevepaepehof.be.