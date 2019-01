Slapen in de kamer van Piet Piraat Bouw eerste Plopsa-hotel in De Panne is gestart, open tegen de zomer van 2020 GUS

07 januari 2019

17u49 0 De Panne Tegen de zomer van 2020 moet het eerste Plopsa-hotel in De Panne afgewerkt zijn. Het gebouw zal bestaan uit 117 kamers, een ondergrondse parking, een restaurant, twee bars en drie vergaderzalen. Vijftig mensen zullen er aan de slag kunnen. Plopsa investeert 20 miljoen euro in zijn allereerste hotel.

“Met jaarlijks ruim 1,2 miljoen bezoekers is een investering in een hotel te verantwoorden”, vindt Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof. “Daarenboven wordt het moeilijk om ons park, dat intussen is uitgebreid met een indoor, waterpark en theater, in één dag te doen. Binnenkort lanceren we www.plopsatrips.com. Daarop bundelen we ongeveer 2500 hotelkamers uit de regio Westkust. Daarvan zijn er 500 van ons eigen hotel waarvan de werken zijn gestart. We mikken zowel op de Plopsabezoeker als op bedrijven. Die laatste doelgroep vormt een kwart van onze omzet.” En om het Plopsahotel tijdig af te krijgen, heeft het pretpark zo zijn eigen manier. “We bouwen in drie fasen dus er staan drie bouwkranen op de werf”, pikt directeur investeringen Luc Van der Biest in. “Daardoor kunnen we het hotel een half jaar vroeger openen. In de eerste fase kunnen we al de bedden plaatsen terwijl we in de andere twee fasen nog aan het schilderen zijn of de elektriciteit aan het leggen. Van de 117 kamers zijn er 16 thema- en 9 luxesuites. Heel wat Studio 100-figuren zoals Piet Piraat, Bumba en Prinsessia passeren de revue maar ook FC De Kampioenen en Kaatje. De put van vier meter diep voor de 39 parkeerplaatsen is gegraven. Eind maart moet die dicht. Het hoogste punt van het gebouw is op zestien meter.” Steve vervolgt: “In ons hotel richten we verder een buffetrestaurant voor 350 personen en twee bars in. Die horeca zal ook open staan voor niet hotelgasten. De drie vergaderzalen zijn geschikt voor onze zakelijke klanten. Vijftig mensen zullen in ons hotel aan de slag kunnen. Dat zijn vooral horecamensen, receptiemedewerkers en schoonmaakpersoneel. Tegen de zomer van 2020 willen we openen.”

Alle verblijfsmogelijkheden

Het verblijfstoerisme wordt een nieuwe poot binnen de Plopsagroup want naast het hotel investeert het ook in een vakantiepark, eveneens in De Panne. “De camping Ter Hoeve hebben we al een tijdje aangekocht”, geeft Steve Van den Kerkhof mee. “Eén derde behouden we als camping maar dan volgens de Plopsa-normen. Het sanitair is al vernieuwd, we leggen nog een petanqueveld en ligweide aan. Tegen 2020 zullen we dan het andere deel van het terrein leegmaken om daar 100 vakantiehuisjes te bouwen. Alle segmenten van het verblijfstoerisme bieden we dan aan: van een simpele tent tot een luxueuze hotelkamer.”