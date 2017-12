Sfeervolle kerstparade met alle Plopsafiguren 02u36 0 Benny Proot Onder meer kabouter Kwebbel en kabouter Plop De Panne Voor het eerst werd het centrum van De Panne ondergedompeld in een sfeer van Plopsaland.

Normaal gezien trekt de stoet met alle bekende figuren van Studio 100 enkel en alleen door het eigenlijk pretpark.





"Op verzoek van de gemeente, met wie we al langer goed samenwerken, organiseerden we nu een optocht buiten ons park", zegt woordvoerster van Plopsaland Jolien De Tender. "Ervaren professionele, internationale acteurs zakten hiervoor speciaal naar De Panne af." De stoet startte aan polyvalente zaal de Boare op het Koningsplein en trok dan langs de Zeelaan. Ongeveer een uur lang konden de honderden kinderen lachen en zwaaien naar bekende figuren als Maya de Bij, Samson, Bumba en Plop. Ook een peperkoeken ventje en de Kerstman liepen mee. Allemaal waren ze lichtrijk gedecoreerd. Wie de parade heeft gemist, kan er nog elke dag van genieten in Plopsaland zelf. (TVA)





Benny Proot Ook de Kerstman reed mee in de stoet.