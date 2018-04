Schot in de roos: met 15.000 op Festival aan Zee 30 april 2018

02u29 0 De Panne Kwakkelweer of niet: het tweedaagse Festival aan Zee op het strand in De Panne heeft per dag om en bij de 7.500 bezoekers gelokt.

"Dat is volgens de verwachtingen", zegt schepen van Toerisme Bram Degrieck (Onafhankelijk). "We investeerden 30.000 euro in degelijke herbruikbare bekers die we voor het eerst hebben gebruikt."





Ook Jeroen Verdonck van de vzw Folkfestival Dranouter is tevreden. "Zaterdag was het koud, maar zagen we de zon wel even. Op zondag was het wolkendek dikker, maar dat had geen slechte gevolgen voor de opkomst. De verenigingen die de randanimatie in tentjes deden, kregen veel bijval. Blikvanger was het gesjorde klim- en klauterparcours van de lokale scouts. Ook het boogschieten had succes." Annelies (35) uit Koksijde tekende twee dagen present. "Via de vereniging Coxypics heb ik een sessie podiumfotografie gevolgd en die kon ik hier in de praktijk omzetten. De groep Portland heb ik mooi in beeld kunnen brengen. Regi zorgde dan weer voor het meeste ambiance. Vandaag (gisteren, red.) kijk ik vooral uit naar het optreden van Bart Peeters. Die zal de tent zeker aan het dansen krijgen." De festivalkermis staat er nog tot en met 1 mei. (GUS)