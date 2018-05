Schoonbroers veroordeeld na zware slagen bij Vijvers Markey 23 mei 2018

02u44 0 De Panne Twee schoonbroers uit De Panne zijn veroordeeld voor ernstige slagen aan een rivaal bij de Vijvers Markey in Adinkerke, op 28 december 2016.

Tijdens de kerstmarkt in De Panne zou slachtoffer P.C. schunnigheden en seksistische opmerkingen hebben gezegd aan de Armeense vrouw van beklaagde T.D. Enkele dagen later besloten T.D. en zijn Armeense schoonbroer A.G. af te spreken met P.C. bij de Vijvers Markey, zogezegd om de twist 'uit te praten'. Daar werd P.C. evenwel afgetroefd met inwendige bloedingen en twee weken arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De man werd ook met de dood bedreigd. Het slachtoffer deed zelfs geen aangifte uit schrik voor een vergelding, maar een buurtbewoner was getuige van de feiten. De twee beklaagden belandden in voorhechtenis en kwamen negen dagen later vrij onder voorwaarden. Ze gaven hun daden toe op het proces, maar vroegen om begrip, omdat het slachtoffer de zware slagen volgens hen uitlokte door zijn gedrag op de kerstmarkt. De rechter besloot de gunst van de opschorting te verlenen aan T.D., gezien zijn blanco strafblad en het naleven van zijn voorwaarden. Aan zijn schoonbroer A.G. gaf de rechter 9 maanden cel waarvan een derde met uitstel. De man ging namelijk amper in op afspraken met het justitiehuis en schond voorwaarden zoals een uitgaansverbod. (BBO)