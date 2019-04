Schoolmeisjes haken in elkaar en komen zwaar ten val BBO

04 april 2019

13u30 0 De Panne In de Kerkstraat in De Panne raakten donderdag rond 10.30 enkele schoolmeisjes betrokken in een fietsongeval. Drie onder hen raakten gewond, maar de opgeroepen ambulance en MUG bleken achteraf overbodig.

Volgens de politie waren de leerlingen van een school uit De Panne in groep aan het fietsen toen enkelen in elkaar haakten. Het kwam tot een valpartij die er initieel ernstig uit zag. Zowel een ambulance als de MUG werden opgeroepen. Eens ter plaatse, bleek het niet meer nodig om hen naar het ziekenhuis over te brengen. Ze zouden zelf een dokter consulteren en het incident wordt afgehandeld aan de hand van de schoolverzekering.