Schepen trekt met 'Het plan - B' naar de kiezer 31 mei 2018

Schepen van Toerisme en Milieu Bram Degrieck (Onafhankelijk) trekt met de lijst 'Het plan - B' naar de kiezer. "Het is een nieuwe politieke beweging die ik heb opgericht omdat ik niet akkoord ging met het kartel dat CD&Vplus had gesloten met coalitiepartner DAS", zegt Degrieck. "Het kartel is een slechte zaak voor de democratie. Ik bleef dan ook liever trouw aan mezelf en stapte uit CD&Vplus. Sindsdien zetel ik als onafhankelijke schepen. Er is nood aan een kleuronafhankelijk alternatief voor de klassieke politieke strekkingen. Tegen de zomer wil ik mijn lijst klaarhebben. Daarop hoeven niet noodzakelijk 21 kandidaten te staan. Inhoud en achtergrond vind ik belangrijker." (GUS)