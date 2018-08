Schepen Degrieck wil Plopsaqua zwaarder belasten 24 augustus 2018

Recent nog vierde het zwembad Plopsaqua na drie jaar al zijn miljoenste bezoeker. Veel minder enthousiast klinkt schepen Bram Degrieck (Het plan-b), die er een verkiezingsprogrammapunt van maakt. "Het park betaalt te weinig belastingen en er komen te weinig Pannenaren zwemmen. De gemeente krijg een creditnota in functie van het aantal inwoners dat er komt zwemmen en dat bedrag is de voorbije drie jaar met meer dan 200.000 euro gedaald. In 2015 betaalde De Panne per jaar 725.537 euro aan de Plopsa Group. Dat is ondertussen opgelopen tot net geen 740.000 euro. Plopsaland en Plopsaqua betalen elk slechts 40.000 euro belastingen. De tarieven voor de inwoners moeten ook drastisch omlaag. Een volwassene betaalt nu 5 euro, maar wij stellen 2,65 euro voor. Er moet een speciaal tarief van 2 euro komen voor kinderen van 5 tot 18 jaar. En een tienbeurtenkaart is een must voor klantenbinding. Abonnementen voor een half jaar moeten ook mogelijk zijn. Tot slot stel ik voor om een jaarabonnement voor kinderen in te voeren met een kostprijs van 53 euro. Een jaarabonnement voor volwassenen is er wel, maar kost 100 euro. Te duur. Dat moet maximum 80 euro zijn." (GUS)