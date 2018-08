Schepen Degrieck (Het Plan-B) vecht beslissing schepencollege aan bij gouverneur 08 augustus 2018

Schepen Bram Degrieck (Het Plan-B) heeft bij West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé een onderzoek gevraagd omtrent de procedure die werd gevolgd bij de aanstelling van de algemeen directeur van het OCMW en de gemeente. Hij vindt dat er fouten zijn gebeurd. "Er waren twee kandidaten", schetst Degrieck. "Ik heb niets tegen beide dames, maar wel tegen de manier waarop de procedure is verlopen. Het schepencollege heeft de bestelbon voor de aanstelling van het selectiebureau pas goedgekeurd nadat de effectieve aanstelling al een week eerder was gebeurd. Dat kan en mag niet. Ik had in een open brief uitdrukkelijk gevraagd om over dat dossier niet te stemmen, maar de meerderheid had daar geen oren naar. De gemeenteraad ging door en uiteindelijk kon de meerderheid nipt haar wil doordrijven. Ik vraag bij de gouverneur de schorsing van die gemeenteraadsbeslissing." Burgemeester Ann Vanheste (DAS) blijft erbij dat alles volgens het boekje is verlopen. "We waren wettelijk niet verplicht een extern advies in te winnen en het was bovendien niet bindend." Oppositiepartijen N-VA en ACT!E zijn niet mals over het incident. Serge Van Damme (ACT!E): "Hoe De Panne nu verder bestuurd zal worden, is mij een raadsel." (GUS)