Sammy (17) naar WK lifesaving JONGE REDDER MIKT IN AUSTRALIË OP FINALEPLAATS GUDRUN STEEN

23 juni 2018

02u28 0 De Panne Sammy Feys (17) is de enige West-Vlaming die dit najaar naar het EK en WK lifesaving mag. Bij die sportdiscipline, ontstaan bij redders, moet je al zwemmend, op een surfplank of in een kajak een uitdagend parcours afleggen. Sammy is in juli ook voor het eerst redder op het strand.

Sammy Feys heeft zijn laatste examens in het vijfde jaar elektro-mechanica aan het VTI in Veurne afgewerkt. De zee lonkt. "Er gaat bijna geen dag voorbij of je vindt me in het water", lacht Sammy. "Als ik een plas zie dan moet ik daarin. Dat was zo toen ik een kleuter was en die passie is alleen maar gegroeid. Via het Flanders Coast Swimming Team Middelkerke-Veurne ontdekte ik zes jaar geleden lifesaving. Er zijn verschillende disciplines met en zonder kajak, allemaal met één doel: het parcours zo snel mogelijk afwerken. Ondertussen heb ik een WK in Nederland achter de rug en vorig jaar een EK in Oostende. Telkens eindigde ik in de top tien. Nu leg ik de lat hoger. Op het EK in september in Ierland wil ik een plek op het podium. Het WK in november in Australië, de bakermat van de sport, zal niet gemakkelijk worden. Daar ben ik al blij met een finaleplaats. Eerst veel trainen. In juli ben ik voor het eerst redder op het strand en daarna start de training. Niet alleen baantjes trekken, maar ook krachttraining, ergotherapie en techniek. De zeestroming is verraderlijk. Als je daarmee kan omgaan, kan je het verschil maken tijdens een wedstrijd."





Niet goedkoop

Zijn deelname aan het EK en WK kost Sammy zelf 1.700 euro. De rest past de Belgische Reddersfederatie bij, want de tiener maakt deel uit van het nationale team. Het is trouwens die federatie die Sammy selecteerde voor beide kampioenschappen. "Nu ik internationaal sport, komt de sponsoring iets gemakkelijker binnen, maar het blijft telkens zoeken. Daarnaast is ook het materiaal niet goedkoop, maar gelukkig steunen mijn ouders me", zegt Sammy. Papa Stefaan (52) is de coach en fotograaf, mama Isabelle (50) mag zich official noemen en treedt dus op als scheidsrechter. En ook zus Loeka (14) heeft de microbe te pakken, zij doet mee aan wedstrijden in België.





Een jonge gast die zo gepassioneerd is, daar moet wel iets achter zitten. "Het water trekt me aan. Ik amuseer me in de golven. Ook de variatie is uitdagend. Je weet nooit wat het zal worden. Vooral de disciplines met de surfplank en kajak liggen me. Jammer genoeg blijft lifesaving in België bij een hobby. In Australië zijn er die ervan kunnen leven, maar ik ben niet meteen van plan naar daar te emigreren", knipoogt Sammy.





Wie wil zien wat lifesaving inhoudt, kan op 7 en 8 juli naar het Flemish International Lifesaving Championship Open Water in Oostende.