Samensmelting in jeugdvoetbal, geen Westkust Foot meer 10 maart 2018

Het jeugdvoetbal van Koksijde en Oostduinkerke is samengesmolten onder het stamnummer van Oostduinkerke. Tien jaar lang was er onder de noemer Westkust Foot een samenwerking tussen de jeugdvoetbalploegen van Koksijde, Oostduinkerke en De Panne, maar dat valt nu weg. "Toen de voetbalclub van Koksijde floreerde op een hoger niveau, steeg de interesse vanuit de omliggende steden en gemeenten", legt sportschepen Dirk Dawyndt (LB) uit. "We hadden toen voetbalvelden te kort, vandaar dat we De Panne opnamen in onze samenwerking. Ondertussen hebben we geïnvesteerd in kunstgrasvelden en hebben we in eigen gemeente capaciteit genoeg. De 28.500 euro aan subsidies spenderen we dan liever aan onze eigen clubs. Daarenboven geven we een eenmalige subsidie van 30.000 euro voor de aankoop van nieuwe outfits en materiaal." Xavier De Paepe, voorzitter van Westkust Foot, is ontgoocheld.





"We hebben tien jaar lang gewerkt om tot dit interprovinciaal niveau te geraken. Hopelijk kan dat in de samenwerking van Koksijde en Oostduinkerke standhouden. Westkust Foot overkoepelde om en bij de 300 jeugdspelers. Onze jeugdopleiding was van het hoogste niveau." (GUS)