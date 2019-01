Rukwind dreigt schouw te doen vallen: straat even afgesloten JHM

28 januari 2019

De Duinkerkelaan in De Panne was maandagochtend ter hoogte van de Esplanade een tijdlang afgesloten wegens instortingsgevaar. Even voor 10 uur bleek dat een schouw dreigde om te vallen op het dak van een gebouw. De rukwinden die over het land bliezen met een snelheid tot 90 kilometer per uur bleken de boosdoener. De brandweer van Veurne en De Panne gingen ter plaatse en sloten voor de veiligheid de straat even af. Het klimteam van de brandweer kwam ter plaatse om de schouw te beveiligen. De straat bleef daardoor ruim een uur dicht.