Ruim 223.000 euro voor nieuw speelplein 12 juli 2018

02u31 1

De Panne spaart kosten noch moeite voor een nieuw speelplein dat voor iedereen toegankelijk is. Liefst 223.500 euro ligt klaar voor een kindvriendelijk terrein van 3000 vierkante meter in de Blauwe Distelweg. De aanleg start na de zomer zodat het speelplezier eind dit jaar verzekerd is. "Het is het eerste speelplein in de ruime regio dat ook voor kinderen met een beperking leuk wordt", zegt jeugdschepen Arne Debaeke (DAS). "Schommels waar ook ouders op kunnen, een voelparcours met touwen, extra felle kleuren, een glijbaan met een langere uitloop en hopelijk ook een rolstoelschommel zijn een paar voorbeelden van hoe we dit project zullen invullen. Het moet een plek worden waar iedereen zich kan uitleven. Alle speeltoestellen worden op maat gemaakt en het terrein moet ook stevig onder handen genomen worden vandaar het hoge kostenplaatje." (GUS)