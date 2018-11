Rookwaren gestolen 12 november 2018

In de Nieuwpoortlaan in De Panne werd zondagochtend een inbraak vastgesteld in een kruidenierszaak. De vitrine werd ingeslagen en de daders gingen op het eerste zicht aan de haal met rookwaren. Het is niet duidelijk of er nog andere buit is. (JHM)