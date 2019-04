Rookverbod aan kust breidt uit: na Oostende en Bredene doen ook De Panne en De Haan mee Rob Van herck

03 april 2019

11u34

Bron: VTM Nieuws 1

Deze zomer zal er in vier kustgemeenten een gedeeltelijk rookverbod van kracht zijn op het strand. Dat is woensdagochtend aangekondigd op een overleg met alle kustburgemeesters. Na Oostende en Bredene zullen ook De Panne en De Haan roken op strand (deels) verbieden. Concreet zal er in de gemeenten een testzone komen op het strand waar niet gerookt mag worden. De politie zal ook effectief controleren of de regels worden nageleefd. De andere kustgemeenten doen dit jaar niet mee. Omdat ze er tegen zijn, of omdat ze de eerste resultaten van de testgemeenten afwachten.