Rookontwikkeling in wassalon, maar schade blijft beperkt 19 mei 2018

In wassalon en droogkuisLa Lavandière in de Zeelaan in De Panne was er gisteren rond 15.30 uur opschudding door rookontwikkeling. Een defecte strijkmachine zette de zaak onder rook en het personeel belde de hulpdiensten. De brandweer had de situatie meteen onder controle, verwijderde de strijkmachine uit het gebouw en startte met de ventilatie. Er vielen geen gewonden en de schade bleef uiteindelijk miniem. (BBO)