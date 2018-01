Rook op zolder 02u27 0

In de Krekelstraat in Adinkerke was zaterdagavond even paniek voor een dakbrand. De zolder van een woning vulde zich rond 21 uur met flink wat rook. De brandweerposten van Veurne en De Panne snelden ter plaatse, maar konden geen echte brand vaststellen. De rook ontstond wellicht door een slecht werkende schoorsteen. De brandweerlieden moesten de ruimte enkel verluchten. De woning liep geen schade op. (SDVO)