Reuzengilde erkend 09 mei 2018

02u35 1

De Panne streeft naar het label reuzenvriendelijke gemeente. Daarom heeft de gemeenteraad de reuzengilde als culturele vereniging erkend. In de zomer van 2015 is de reuzencultuur door de Vlaamse minister van Cultuur Sven Gatz op de inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen geplaatst. Roland Florizoone (ACT!E) peilde nog naar hoe het gesteld is met reus Melina, die de Meli achttien jaar geleden aan de gemeente schonk. Volgens cultuurschepen Christophe Delrive (DAS) moet die tegen de zomer in een nieuw kleedje zitten. De Panne telt vijf reuzen waarvan enkel nog Melina moet opgeknapt worden. (GUS)