Restaurant Albert I op Zeedijk krijgt nieuwe look en is dubbel zo groot GUS

26 maart 2019

17u08 0 De Panne Kim Rohart (35) heeft zijn restaurant Albert I op de hoek van de Zeedijk uitgebreid met de kledingzaak die er vroeger net naast was gevestigd. De horecazaak is nu dubbel zo groot. Vanaf dit weekend is het terug open.

Kim Rohart kreeg de passie voor het horecavak mee van zijn ouders Guy Rohart en Bernadette Hessel. Ondertussen staat de teller al op zes horecazaken allemaal in de buurt van de Zeedijk in De Panne. “Van de 3300 zitplaatsen op het strand hebben wij er één derde”, schetst Kim. In zijn zaak Albert I heeft hij 300.000 euro geïnvesteerd. “Toen onze buren, een kledingzaak, ermee ophielden, was dit een unieke kans om dat pand te integreren in ons restaurant. Zo hebben we een opvallend hoekgebouw. Binnen hebben we nu 185 zitplaatsen en buiten op het strand 420. Vanaf dit weekend is alles open. We kozen voor de Albert I een warme, hedendaagse look afgewisseld met vintage-elementen. Zo werkten we de muur af met speciale houtstructuren en zijn onze toiletten nog met een ouderwets treksysteem. Kinderen kunnen zich uitleven in een mooi hoekje met onder meer een flipperkast en een hip autootje. Aan onze menukaart hebben we weinig veranderd. Er staan wel meer sharing gerechten op. Daarvoor lieten we een tapasbar met authentieke snijmachine plaatsen. Anders dan vroeger leggen we de link naar het koningshuis en dan vooral naar Albert I die in De Panne geliefd was door de rol van zijn echtgenote koningin Elisabeth. Zij werkte tijdens de Eerste Wereldoorlog mee in het militair hospitaal L’Océan. We tonen oude foto’s en hebben zelfs een speech van Albert I die een mooie plaats aan de muur krijgt. Ik heb in dit restaurant 25 mensen in dienst als ik er de tijdelijke medewerkers en jobstudenten bij tel. Door de uitbreiding zal ik dit seizoen vijf tot tien mensen extra nodig hebben. In totaal geef ik werk aan een honderdtal mensen, uiteraard niet allemaal voltijds.” Naast de Albert I runt Kim op de Zeedijk in De Panne ook het hamburgerrestaurant Aquarel, tearoom Arizona, steakhouse The Saloon en in de Zeelaan restaurant Robinson en hotel La Terrasse met twintig kamers.