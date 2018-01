Rechter komt kijken of mobiele frituur op marktplein mogelijk is 02u31 0 Foto Bart Boterman Links uitbater Jurgen Gevers met rechts van hem de rechter, omringd door enkele advocaten en leden van het gemeentebestuur van De Panne. De Panne De burgerlijke rechter uit Veurne is gisteren naar de Markt in De Panne getrokken om te zien of er daar tijdens de werken al dan niet plaats is voor een mobiele frituur.

Want het gemeentebestuur heeft op 1 oktober eenzijdig de concessie van Jurgen Gevers van frituur Plaza stopgezet. Het gebouw is eigendom van de gemeente en volgens het gemeentebestuur past een nieuwe frituur niet meer op het heraangelegde marktplein. Jurgen Gevers stapte naar de rechtbank. De burgerlijke rechtbank in Veurne schorste de stopzetting van de concessie tot er een definitief vonnis is. Dus mag Gevers in principe frituur Plaza opnieuw openen. "Maar praktisch is dat niet meer mogelijk, aan- gezien de werken op 11 januari al van start gaan. Daarom willen wij onze rechten afdwingen en eisen wij een mobiele frituur op het marktplein", zegt de advocate van Gevers. En dus kwam de rechter gisteren een kijkje nemen. Maar wel op vraag van de advocaat van de gemeente De Panne. "Er zijn verschillende opties, maar de frituur mag niet hinderlijk zijn voor de inwoners of voor de werken", zegt de advocaat. Op 25 januari velt de rechter een tussenvonnis. Het is dus nog een tijdje wachten op frietjes op de markt in De Panne. (BBO)