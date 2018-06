Rechter geeft friturist ongelijk GEMEENTE MOCHT JURGEN GEVERS WEL DEGELIJK UITZETTEN BART BOTERMAN

30 juni 2018

02u42 2 De Panne De rechter heeft geoordeeld: de gemeente mocht friturist Jurgen Gevers wel degelijk uit Frituur Plaza zetten. Maar De Panne moet hem wel een schadevergoeding betalen omdat de opzegtermijn onredelijk was. Gevers mag ook nog tot het einde van de zomer zijn mobiele frituur blijven uitbaten.

In september vorig jaar besloot de gemeente De Panne om de concessie voor de uitbating van het frituurgebouwtje op de Markt te verbreken. Want in het ontwerp van de heraanleg van de Markt was geen plaats meer voor een frituur. En die heraanleg zou snel van start gaan. Eerdere onderhandelingen met de friturist draaiden op niets uit en op 1 oktober 2017 werd Jurgen Gevers onherroepelijk uit het gebouwtje gezet. In het contract stond namelijk dat de gemeente de concessie op elk moment eenzijdig mocht verbreken. De frituuruitbater voelde zich niettemin oneerlijk behandeld. Maar een petitie met 4.000 handtekeningen hielp niet. Dus stapte hij naar de rechtbank.





De Veurnse rechter oordeelde in december dat Jurgen Gevers terug mocht keren naar de Markt om er verder frieten te bakken in afwachting van een uitspraak over de concessieverbreking. Maar aangezien het gebouw intussen afgebroken was, installeerde hij er na een overeenkomst met het gemeentebestuur een mobiele frituur. Dat frietkraam mag nog tot eind deze zomer blijven staan. En dan moet Frituur Plaza écht weg van de Markt. Want in het definitieve vonnis van de Veurnse burgerlijke rechter staat dat de concessieverbreking rechtsgeldig was.





Schadevergoeding

"De opzegtermijn van de gemeente was evenwel veel te kort. Aangezien de start van de werkzaamheden op de markt pas op 15 januari was, moest de gemeente een opzegtermijn tot 10 januari geven", aldus het vonnis. Frituuruitbater Jurgen Gevers krijgt een schadevergoeding toegewezen voor het verlies van inkomsten tussen 1 oktober en 10 januari. "Daarvoor wordt een deskundige aangesteld. De rechtbank acht het ook onredelijk dat de frituuruitbater nu onmiddellijk zou moeten stoppen. Hij krijgt nog de tijd tot 1 september om een nieuwe commerciële invulling te vinden", luidt de uitspraak.





Jurgen Gevers: "Ze hebben mij van de ene week op de andere uit de frituur gezet. De rechter heeft ingezien dat dat onredelijk is, dus ben ik toch opgetogen met de uitspraak. Het was mij niet om die schadevergoeding te doen, maar om het principe", stelt hij. Dat hij toch definitief weg moet van de Markt in De Panne, daar legt hij zich bij neer. "Ik ben toch blij dat ik nog tijdens de zomermaanden kan werken. Wat ik daarna zal doen, weet ik nog niet. Ik heb al enkele aanbiedingen gekregen. Ik zal eerst vakantie nemen om mij te beraden. Elders een mobiel frituur optrekken, behoort tot de mogelijkheden", besluit Gevers.





De gemeente De Panne was gisteren onbereikbaar voor een reactie.