Raam bestelwagen ingegooid 14 april 2018

In de Pannelaan in Adinkerke werd donderdagnacht het raam van een bestelwagen ingeslagen. Het is volgens de politie niet duidelijk of het ging om een poging om bestelwagen te stelen of iets te ontvreemden uit de laadruimte. Er is namelijk een probleem met de deuren waardoor de die gisteren niet open konden. De inhoud van de bestelwagen wordt later nog gecontroleerd.





(BBO)