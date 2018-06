Premies voor ondernemers 09 juni 2018

De gemeenteraad van De Panne keurde twee premies voor ondernemers goed. De nieuwe subsidie 'boost je zaak' is er voor zij die een vormings- , begeleidings- of vervolmakingscursus volgen of advies inwinnen. De tegemoetkoming is nooit meer dan de helft van het totale factuurbedrag met een maximum van 750 euro. Daarnaast breidde de gemeente de renovatiepremie uit naar handelszaken buiten het kernwinkelgebied. Niet alle sectoren komen daarvoor in aanmerking. Meer informatie krijg je bij de dienst Lokale Economie van De Panne. (GUS)