Poppers in beslag genomen 11 april 2018

In De Pannelaan in Adinkerke controleerde de politie gisteren rond 16.45 uur een 29-jarige bestuurder. De man had een flesje poppers bij zich, een verboden vloeibare drug. De politie nam het flesje in beslag en stelde een proces-verbaal op. De bestuurder was niet onder invloed.





(BBO)