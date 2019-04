POLL: Roken op het strand, ja of nee? Na Oostende en Bredene volgt De Panne. Wat denkt u? GUS

03 april 2019

13u01 11 Poll Mag je roken op het strand? Ja

Nee Ja 43%

Nee 57% De Panne Na Bredene en Oostende zal ook De Panne in juli en augustus een zone afbakenen op het strand waar niet mag gerookt worden. Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) van De Panne brengt het vrijdag ter sprake tijdens het schepencollege.

Op het kustburgemeestersoverleg van vandaag bevestigde Bram Degrieck dat ook De Panne deze zomer een rookvrije strandzone zal afbakenen. Bredene en Oostende lieten al eerder weten dat te doen. “We vinden nog te veel peuken in het zand en bovendien merken we dat veel strandgangers het storend vinden als er gerookt wordt”, motiveert burgemeester Degrieck. “Bij de redderspost worden er wel strandvuilnisbakjes uitgedeeld waar peuken in kunnen en er staan ook voldoende vuilnisbakken op het strand, maar toch stellen we vast dat het probleem van de peuken blijft. Waar de zone precies zal komen, hoe we die zullen afbakenen en hoe groot de zone wordt, bespreken we vrijdag op het schepencollege. Het zal sowieso in onze toeristische zone zijn, niet op stukken die we in concessie hebben gegeven aan uitbaters van strandcabines. Verbaliseren zullen we niet doen aangezien het om een testperiode gaat. We zullen wel op een ludieke manier sensibiliseren. We zullen dat doen met opvallende beelden, maar de campagne moeten we nog vormgeven.” Nieuwpoort en Koksijde voeren voorlopig geen rookvrije zone in op hun strand. “Onze zandstrook is daarvoor te klein”, reageert burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) van Nieuwpoort. “Bovendien staan er heel wat strandcabines. Ik zie het niet meteen praktisch haalbaar.”