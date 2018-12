Politieke debutanten krijgen belangrijke bevoegdheden GUS

14u15 0 De Panne De bevoegdheden zijn verdeeld. Wim Janssens (ACT!E), Stéphane Buyens (ACT!E) en Nicolas Luyssen (Het Plan-b), die nieuw zijn in de politiek, krijgen enkele belangrijke beleidsdomeinen.

ACT!E, Het Plan-b en N-VA vormen vanaf januari het nieuwe bestuur. De bevoegdheden zijn intussen verdeeld. Bram Degrieck (Het Plan-b) krijgt naast de reguliere bevoegdheden van een burgemeester ook de verantwoordelijkheid over begraafplaatsen, mobiliteit, omgeving, ruimtelijk beleid en de wijkwerking. Eerste schepen en politiek nieuwkomer Wim Janssens (ACT!E) buigt zich over openbare werken, stadskernvernieuwing, technische diensten, het patrimonium, landbouw en visserij, waters en bossen. Cindy Verbrugge (N-VA) krijgt toerisme, cultuur, jeugd en communicatie. Politiek debutant Stéphane Buyens (ACT!E) krijgt de dossiers rond lokale economie, sport, parkeerbeleid, dierenwelzijn en natuur. Nog een nieuwkomer in het schepencollege is Nicolas Luyssen (Het Plan-b) die bevoegd wordt voor financiën, ict, woonbeleid, erfgoed, bibliotheek en kerkfabriek. Michèle Vandermeeren (ACT!E) tot slot trekt de sociale beleidsdomeinen naar zich toe, alsook het seniorenbeleid.

Droomfabriek

Serge Van Damme (ACT!E) zal de gemeenteraad voorzitten. "De gemeenteraden zullen boeiender worden. Ik zie het als een droomfabriek. Als elke schepen minstens één droom kan realiseren, zijn we goed bezig. We staan open voor alle ideeën ongeacht van welke partij ze komen." (GUS)