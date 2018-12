Politiecombi total loss na verkeersongeval JHM

09 december 2018

Bij een verkeersongeval tussen twee personenwagens is een politiecombi van politiezone Westkust zaterdagavond betrokken geraakt. Het ongeval gebeurde om 18.30 uur in de Veurnestraat in De Panne. De politieagenten waren op weg naar een interventie en reden prioritair maar een bestuurder van een auto die uit de Decoussemaekerstraat kwam aangereden merkte dat niet op en verleende geen voorrang, wat hij sowieso had moeten doen. Er volgde een aanrijding tussen de politiecombi en de Toyota Starlet. Er vielen geen gewonden maar beide wagens zijn na het ongeval allicht rijp voor de schroothoop. Zoals de wet voorschrijft waren het de collega’s van politiezone Polder die de vaststellingen van het verkeersongeval kwamen doen. Er was behoorlijk wat verkeershinder na de klap. De brandweer moest het wegdek nog komen opruimen en pas rond 20 uur was de weg terug vrij.