Politie Westkust waarschuwt voor phishing: twee inwoners gepluimd door oplichters Bart Boterman

15 januari 2019

12u33 0 De Panne De politie Westkust waarschuwt opnieuw voor de gevaren van phishing nadat twee inwoners van de politiezone, een man uit Koksijde en een vrouw uit De Panne, een som van enkele duizenden euro’s kwijt zijn. Bij phishing bemachtigen oplichters via het internet de bankgegevens van het slachtoffer om zo geld te stelen.

Een vrouw uit De Panne deed aangifte nadat er een aardige som geld van haar rekening was verdwenen. De vrouw had enkele dagen geleden een mail gekregen van haar bank, waarbij ze via een link haar bankgegevens moest aanpassen. Daarbij diende ze ook haar pincode in te voeren. Achteraf bleken de mail en link het werk van oplichters. Banken zullen immers nooit per mail of aan de telefoon vragen om gegevens aan te passen en zeker niet om de pincode van een bankkaart in te geven. Bovendien ziet de URL van de link er steeds dubieus uit.

Een inwoner van Koksijde liet zich dan weer oplichten door een aanzienlijke som geld over te schrijven om iemand naar België te laten overvliegen. De persoon kwam echter nooit aan en reageert niet meer. Hoewel dit niet onder phishing valt, speelde het internet wel een grote rol in de zaak van oplichting. In beide gevallen ging het om enkele duizenden euro’s.

Ook een vrouw uit Nieuwpoort deed aangifte omdat ze werd opgebeld door iemand die zich uitgaf voor bankbediende en om gegevens vroeg, maar de vrouw ging er gelukkig niet op in. Ook een inwoner uit Koksijde deed aangifte toen hij net op tijd besefte dat een boete van Interpol vals was.

Phishing blijft een vaak voorkomende vorm van oplichting en de politie vraagt dus om extra alert te zijn. Meer tips om phishing te vermijden vindt u op de website van de Federale Politie.