Politie Westkust grijpt in bij hotelrat en tafelschuimer JHM

05 januari 2019

11u49 0 De Panne De politie Westkust moest vrijdagavond tweemaal tussenbeide komen voor zogenaamde hotelratten of tafelschuimers.

Een 44-jarige man uit Ieper bleek donderdagnacht een hotelkamer te hebben geboekt in de Zeelaan in De Panne. Daar was hij alweer vertrokken vrijdagmiddag zonder te betalen. De man werd geïdentificeerd en uit nazicht bleek dat hij al gekend staat als hotelrat. Er werd een PV opgesteld. En in de Albert I-Laan in Nieuwpoort riep een restaurantuitbater vrijdagavond ook de hulp in van de politie. Daar had een 34-jarige man uit Nieuwpoort net een maaltijd en een drankje genuttigd maar vertrok zonder de rekening van enkele tientallen euro’s te betalen. Er werd ook een PV opgesteld.