Politie waarschuwt voor oplichting via wisseltruc 29 maart 2018

De politie vraagt om op te letten voor het fenomeen van de wisseltruc nadat een handelaar in De Panne afgelopen weekend 200 euro verloor. "De verdachte kocht chips en vroeg de kassierster daarna om vier biljetten van honderd euro te wisselen in biljetten van vijftig euro. Nadat de verdachte acht biljetten van vijftig euro ontving, bracht hij de kassierster in de war en verstopte hij terwijl vier briefjes van vijftig euro. De andere vier briefjes gaf hij terug aan de kassierster met vermelding dat hij liever briefjes van twintig kreeg. De kassierster ging daar opnieuw op in, maar telde het bedrag niet na en gaf hem opnieuw 400 euro in briefjes van twintig", zegt Ine Deburchgraeve van de politiezone Westkust. Zo maakte de oplichter 200 euro buit. "De verdachte is kaal, heeft een grijze stoppelbaard, is corpulent gebouwd en droeg een lange donkere jas. De man had ook een kompaan bij zich met zwart haar en terugwijkende haarlijn. We willen de handelaars vragen om alert te zijn en ons onmiddellijk te verwittigen op het nummer 058/533.000 indien ze zelf te maken krijgen met de verdachten", aldus Deburchgraeve. (BBO)