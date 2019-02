Politie waarschuwt voor gauwdieven tijdens valentijnsperiode GUS

08 februari 2019

13u48 0 De Panne Morgen zaterdag 9 februari zijn medewerkers van de dienst Veiligheid en Preventie aanwezig op de markt in De Panne. En daar hebben ze een goede reden voor.

Binnenkort is het Valentijn. Dat zorgt voor een gezellige drukte in de winkelstraat, maar er is ook een minder romantisch kantje. Gauwdieven slaan graag toe als er veel mensen flaneren op de Zeelaan. Met de slogan ‘Laat je hart stelen, niet je spullen’ gaan medewerkers van de dienst Veiligheid en Preventie momenteel op pad om voorbijgangers te sensibiliseren voor de gevaren van dieven. Bovendien delen ze hartvormig snoepdoosjes uit. Morgen tekenen ze present op het Marktplein tussen 10.15 en 11.15 uur. Op Valentijnsdag stappen ze de Zeelaan af.