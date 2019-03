Politie betrapt winkeldief die eerder al offerblok van kerk openbrak JHM

In de Westhoeklaan in De Panne controleerde de politie vrijdagavond twee mannen omdat ze zich verdacht gedroegen langs straat. Een van de mannen, een 33-jarige man uit Middelkerke, werd door de agenten ook herkend omdat hij eerder al winkeldiefstallen had gepleegd. Hun vermoeden was juist want de man bleek net in een warenhuis in De Panne opnieuw te hebben toegeslagen. Daar maakte hij een fles alcohol, een USB-stick en drie geheugenkaartjes buit. De man bleek bovendien ook wat kleingeld en kaarsen op zak te hebben. Uit onderzoek bleek dat hij enkele dagen eerder een offerblok had opengebroken in Middelkerke en daaruit het geld stal. De man kreeg een PV mee.