Poetsvrouw vrijgesproken voor 48 van 52 diefstallen 31 maart 2018

Een 27-jarige poetsvrouw uit De Panne is vrijgesproken voor 48 van 52 diefstallen bij een 69-jarige weduwnaar. Toch kreeg ze zes maanden cel met uitstel.





M.K. werd ervan verdacht dat ze bijna anderhalf jaar lang geld stal en aankopen deed met de bankkaart van een 69-jarige man, bij wie ze elke week ging helpen. De vrouw zou in die tijd liefst 52 keer aankopen hebben gedaan met de kaart van J.D. De feiten kwamen pas na lange tijd aan het licht toen de schoonzus van de weduwnaar zijn rekeningen controleerde. In 2015 kocht hij maandelijks zogezegd voor 448 euro bij Colruyt, in 2016 was dat al 1.562 euro. Alles kwam uit. Als M.K. aankopen deed voor hem, kocht ze ook van alles voor zichzelf: eten, speelgoed, hondenvoeding, verzorgingsproducten, en zo meer. Ze werd steeds driester en haalde ook cash geld af.





M.K. werd voor de rechter gedaagd, maar na grondig onderzoek sprak de rechter haar vrij voor 48 feiten. In een periode waarin de vrouw op reis was naar Senegal, bleken er ook grote bedragen van de rekening van J.D. verdwenen. Er was dus twijfel, oordeelde de rechter. Enkel voor vier data waarop ze alleen aankopen deed in Colruyt, onder meer Studio 100-spullen, werd ze veroordeeld. Ze kreeg er 6 maanden cel met uitstel voor. J.D. eiste meer dan 10.000 euro, maar krijgt 1.202 euro. Hij verliet kwaad de zaal. "Dit is geen rechtssysteem en ik eis uitleg", foeterde hij. De rechter liet hem dat evenwel niet toe. (JHM)