Poetshulp haalt voor 10.000 euro af: gestolen of gekregen? 03 maart 2018

02u42 0 De Panne Een 27-jarige poetshulp uit De Panne riskeert 6 maanden cel. Meer dan een jaar lang overlaadde ze zichzelf met cadeautjes en aankopen die ze deed met de bankkaart van een 69-jarige man, bij wie ze ging helpen.

J.D., een mindervalide weduwnaar, deed via Easy Life Poetshulp een beroep op M.K. tussen 2015 en 2016, ook voor boodschappen. "Op 23 november moest J. naar een tandarts voor een ingreep, waarvoor hij een week eerder 2.500 euro op zijn kaart liet zetten", sprak zijn advocaat. "Groot was zijn verbazing toen bleek dat hij niet kon betalen die dag. Na onderzoek bleken er meer dan een jaar lang buitensporige uitgaven te zijn gebeurd. In 2015 kocht hij zogezegd voor 448 euro per maand bij Colruyt, in 2016 was dat al 1.562 euro. Als M.K. aankopen deed voor hem, kocht ze ook van alles voor zichzelf: eten, speelgoed, hondenvoeding, verzorging, enzovoort. Ze werd steeds driester en haalde ook cash geld af. Wij vragen ongeveer 10.000 euro terug."





M.K. is het daar helemaal niet mee eens en vraagt de vrijspraak. "Ik heb al die zaken niet gestolen, maar gekregen. Hij kocht mijn gezelschap op die manier, want hij had een boontje voor me. Dat is misschien moreel verwerpelijk, maar niet strafbaar. Het is doordat zijn familie druk zette dat hij klacht indiende." Vonnis op 30 maart. (JHM)