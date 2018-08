Plopsaqua steeds populairder WAREGEMS GEZIN IS NA DRIE JAAR ÉÉN MILJOENSTE BEZOEKER GUDRUN STEEN

17 augustus 2018

02u32 0 De Panne Een jaar lang gratis naar alle Plopsaparken en een mand vol cadeaus. Dat heeft een Waregems gezin gisteren gekregen als één miljoenste bezoeker van Plopsaqua. Het zwempark, dat drie jaar open is, doet het intussen steeds beter, al is een uitbreiding voorlopig niet aan de orde.

Steven Verschelde (39) en Caroline Rogge (36) uit Waregem stonden gisteren met hun kinderen Margot (8) en Viktor (6) aan de kassa van Plopsaqua in De Panne. Uit een van de kleedkamers sprongen plots Gert en Marie Verhulst om het gezin te feliciteren als één miljoenste bezoeker. "We zijn helemaal overdonderd", reageerde Steven. "We wilden in dit zwembad onze vakantie afsluiten. Het is pas de tweede keer dat we naar Plopsaqua komen. Naast een mand vol gadgets van Studio 100 kregen we ook vier 'golden cards' waarmee we onbeperkt een jaar lang naar alle Plopsaparken mogen."





De voorbije twee weken was Plopsaqua in totaal tien dagen volzet in de namiddag. "Hadden we dit succes drie jaar terug kunnen voorspellen, dan hadden we een groter zwembad gebouwd. Nu kunnen er duizend mensen op hetzelfde moment zwemmen", reageert CEO van Plopsa Steve Van den Kerkhof. "We investeerden zestien miljoen euro in dit bad. De Panne betaalt jaarlijks 750.000 euro. De gemeente had vroeger haar eigen zwembad, dat jaarlijks een half miljoen euro verlies leed. De gemeente wilde zelf ruim acht miljoen euro investeren in een nieuw bad. Dat zou neerkomen op 600.000 euro per jaar, met het risico het verlies niet te kunnen ophalen. Ik betwijfel of de samenwerking tussen De Panne en ons park, waarop vaak kritiek komt, slecht zou zijn."





En waar komen alle bezoekers vandaan? "Een kwart van de bezoekers komt uit de regio Westkust en een ander kwart uit Noord-Frankrijk. We zijn nu trouwens al elke dag open. Sinds deze zomer experimenteren we ook met nachtzwemmen op vrijdagavond. Dan is de waterpret tot na middernacht verzekerd. Ruimere openingsuren kunnen, maar een uitbreiding van het gebouw niet. Want dit najaar start de bouw van het hotel rond Plopsaqua."





Ook in Hannuit

Intussen duiken er elders ook Plopsaqua's op. "Met Landen en Hannuit werken we samen aan een Plopsaqua van 22,5 miljoen in Hannuit. Ook het plan om op de site van Technopolis samen met Mechelen een waterpark te bouwen, is concreet. Een vierde Plopsaqua komt er ook aan, maar waar houden we nog geheim. Alvast niet in West-Vlaanderen. Met die vier waterparken moeten we jaarlijks anderhalf miljoen bezoekers aantrekken."





Ook in Plopsaland zelf wordt nog geïnvesteerd. "Tegen 2020 willen we niet alleen ons Plopsahotel openen, maar we plannen ook een gloednieuwe overdekte Bumbazone in het vroegere Klein Theater. We hebben daar tien miljoen euro voor ingepland. Daarna is het uitkijken naar een nieuwe attractie, de opvolger van Anubis The Ride."