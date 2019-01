Plopsaland zoekt 3.000 werknemers op een … fuif GUS

28 januari 2019

14u56 0 De Panne Het pretpark Plopsaland De Panne heeft een traditie opgebouwd om ongewone sollicitatiemomenten te organiseren. Dat gebeurde al eens op de achtbaan Heidi The Ride en in het ballenbad. Op 6 en 7 februari vinden de jobdagen plaats tijdens een fuif in het Plopsa Theater.

“We zoeken meer dan 3000 jobstudenten en seizoensmedewerkers”, zegt HR-directeur Niko Parmentier. “Die rekruteren op een achtbaan zou heel wat tijd in beslag nemen. Bovendien stelden we vast dat niet alle toekomstige werklui op een attractie als Heidi The Ride durfden. Daarom pakken we het dit jaar rustiger aan. We vinden het belangrijk om onze medewerkers in een ongedwongen sfeer te leren kennen. Zo komen we veel meer te weten over het karakter en de interesses. De vacatures zijn erg uiteenlopend: van attractiebediener tot animatoren. De jobfuif wordt een heus evenement. We bieden pizza’s en drankjes aan op de tonen van fuifmuziek. Voor de rustigere zielen is er een salonhoek waar ze een kop koffie kunnen drinken. Na het eerste verkennende gesprek volgt al meteen een speeddate.” Inschrijven is verplicht en kan op www.plopsajobdagen.be