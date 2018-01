Plopsaland verkoopt De Vleermuis ATTRACTIE TE KLEIN GEWORDEN, PICKNICKRUIMTE NEEMT PLAATS IN GUDRUN STEEN EN JELLE HOUWEN

02u43 1408 Plopsa Ceo Steve Van den Kerkhof en parkmanager Wim Wauters maken hun laatste rit op 'De Vleermuis'. De Panne Het seizoen van Plopsaland De Panne zit erop. Op de laatste dag van de kerstvakantie sloten ceo Steve Van den Kerkhof en parkmanager Wim Wauters definitief de attractie 'De Vleermuis', want die is verkocht aan een niet-Europees pretpark. De capaciteit was te klein geworden voor de meer dan één miljoen mensen die Plopsaland jaarlijks bezoeken. In de plaats komt een groene picknickplek.

"In april 2000, toen we Plopsaland De Panne openden, maakten we het eerste ritje op 'De Vleermuis', één van de eerste Plopsa-attracties. Vandaag verkopen we die attractie omdat ze te klein is geworden voor ons park", duidt Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof. "In de beginperiode hadden we een half miljoen bezoekers, vandaag zijn er dat 1.250.000. Er waren altijd lange wachtrijen, een bewijs van het succes, maar ook van het feit dat de attractie te klein was geworden voor het park. Dat we ze nu hebben verkocht, geeft me een vreemd gevoel. Ik word oud", grapt de ceo. 'De Vleermuis' was op zijn hoogste punt elf meter, een ritje duurde 40 seconden en de maximale snelheid bedroeg 30 kilometer per uur. Het bijzondere was dat er twee lussen van 170 meter waren. Je kon als het ware met twee gondels tegen elkaar racen, hoewel ze ongeveer even snel gingen.





"De nieuwe eigenaar wil liever niet genoemd worden en ook over de verkoopprijs kan ik niet uitweiden. Het is een pretpark buiten Europa en we zijn bijzonder tevreden met de prijs die we ontvingen."





Plopsa Een beeld van de opening in 2000. De Vleermuis was één van de eerste attracties in Plopsaland.

Picknickzone

"Het is niet de eerste keer dat we een attractie afbreken. Ik denk maar aan de uitkijktoren en de monorail maar die dateerden nog van het Melipark. Het is wel de eerste keer dat we een Plopsa-attractie van de hand doen", laat Van den Kerkhof nog weten.





"De komende maanden zullen we 'De Vleermuis' ontmantelen en wanneer tegen de paasvakantie de deuren van ons park opnieuw opengaan zal er een groene picknickzone liggen. Het enige element van 'De Vleermuis' dat we behouden, is het afdak. Het komende seizoen zullen we geen nieuwe attracties bouwen, maar we hopen wel dit jaar nog te kunnen starten met de bouw van ons hotel. Volgend jaar willen we dan de boomstammetjes in een nieuw kleedje stoppen. Dat is nog één van de weinige attracties die dateren uit de tijd van het Melipark en die is dringend aan een opknapbeurt toe. Op welk thema de vernieuwde boomstammetjes geïnspireerd zullen zijn, is nog niet duidelijk. Voor onze twintigste verjaardag, in 2020, plannen we dan opnieuw iets groots en leuks. Voorlopig zijn er geen plannen om nog attracties te verkopen."





Gudrun Steen 'De Vleermuis' is te herkennen aan een beeld van Kabouter Plop met vleugels.

Geslaagde kerstvakantie

De ceo laat tot slot weten tevreden te zijn over het voorbije seizoen.





"De kerstvakantie was voor al onze parken een topper. Plopsaland De Panne bereikte een status quo, maar vooral PlopsAqua deed het bijzonder goed. We waren voor het eerst open op kerstdag en Nieuwjaar en dat bleek een juiste beslissing. Net zoals bioscopen dan in trek zijn, was ook ons zwembad een geliefkoosde plek." De laatste rit van Plopsa-ceo Steve Van den Kerkhof en parkmanager Wim Wauters zie je via deze link: