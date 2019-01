Plopsaland start afbraak Splash, nieuwe ‘Dinosplash’ moet tegen zomer klaar zijn K3-rollercoaster opent zelfs in paasverlof GUS

11 januari 2019

10u40 0 De Panne In 2018 bezochten 1.250.000 mensen Plopsaland en 275.000 Plopsaqua. Die aantallen zijn zowat hetzelfde als het jaar daarvoor. Het nieuwe seizoen start in het paasverlof. Tegen dan moet de vernieuwde K3-rollercoaster klaar zijn. Op de Dinosplash is het nog wachten tot de zomer. De afbraak van de oude Splash is intussen begonnen.

“De hete zomer van 2018 en het feit dat zowel de Belgische als Franse nationale voetbalploeg zo lang hebben gespeeld tijdens het WK, zorgden voor een gelijkstand in onze bezoekerscijfers”, duidt CEO Steve Van den Kerkhof. “Het zwembad is het hele jaar door open. Onze indoorzone Mayaland is elk weekend en iedere schoolvakantie open. Plopsaland zelf sluiten we na Nieuwjaar tot Pasen en dat blijft ook zo na de opening van ons eerste hotel midden volgend jaar.”

Het seizoen is nog maar afgesloten en Van den Kerkhof blikt al vooruit. “De rollercoaster rond Wizzy en Woppy zullen we omvormen tot één rollercoaster rond K3. We kozen voor het discothema. Een half miljoen euro ligt klaar voor dat project. Tegen de paasvakantie moet de attractie klaar zijn. Ook het nabijgelegen horecapunt zal een K3-look krijgen. De figuurtjes Wizzy en Woppy zullen niet volledig uit ons pretpark verdwijnen. De meisjes van K3 openen hun eigen attractie het eerste weekend van mei.”

Bewegende dino’s

De grootste uitgave voor 2019 wat betreft attracties is de Dinosplash. Daarvoor ligt een budget van vijf miljoen euro klaar. “De ontmanteling van de oude Splash is gestart. Die attractie is al dertig jaar een vaste waarde en stamt dus nog uit het Meli-tijdperk”, weet de CEO. “Het was meer dan nodig dat we die onder handen namen. In Plopsa Coo hebben we al een waterglijbaan rond het thema van de dinosaurussen. We merken dat die uitgestorven diersoort nog steeds tot de verbeelding spreekt. De vernieuwde Splash zal hetzelfde traject volgen als de vorige, maar de beleving zal helemaal anders zijn. Van de vijftiental dinosaurussen langs het traject zal de helft bewegen. De grootste wordt twaalf meter hoog. De bezoekers zullen door en rond een aantal vulkanen varen. De Dinosplash gaat sowieso deze zomer open. Daarna kijken we welke verfijningswerken nog nodig zijn.”

En dan is er nog Plopsaqua. Een aantal keer zat het zwembad overvol. Hoe zal Plopsa de capaciteit verhogen? “We zijn nu al elke dag open, maar we verruimen onze openingsuren”, besluit Van den Kerkhof. “Op maan- en vrijdag verzekeren we het zwemplezier al vanaf 9 uur. Dat is ook zo in elke schoolvakantie. Tussen 17 juli en 28 augustus plannen we elke woensdag een laatavondopening tot 22 uur. Elke vrijdag van 26 juli tot en met 30 augustus zal dat zelfs tot even na middernacht zijn.”