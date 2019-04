Plopsaland De Panne is meest kindvriendelijk park en heeft beste rollercoaster GUS

03 april 2019

15u13 0 De Panne De Diamond Themepark Awards, zeg maar de Benelux oscars onder de pretparken in Europa, zijn uitgereikt. Plopsaland reef een aantal onderscheidingen binnen.

Meer dan 45.000 mensen uit België, Nederland en Luxemburg stemden voor hun favoriete pretparken en attracties in Europa. Er was zowel een fan- als een parkjury. Zoals elk jaar viel ook het pretpark Plopsaland De Panne in de prijzen. Zo kreeg het een onderscheiding als meest kindvriendelijke pretpark. Met Anubis The Ride, een attractie die er net tien jaar staat, heeft het nog steeds de beste achtbaan. Het scoorde ook met zijn digitale aanpak. Zo kreeg Plopsaland de e-award voor zijn website en werd het beloond voor zijn WK actie Rode Duivels als leukste actie op sociale media. Plopsaland is vanaf zondag 7 april terug open. Kabouter Plop verzorgt een paasshow. Info: www.plopsa.be.