Plop maakt even plaats voor Apirama-bijtje PRETPARK ORGANISEERT TWEE NOSTALGISCHE MELI-WEEKENDS GUDRUN STEEN

25 augustus 2018

02u41 0 De Panne Het Apirama-bijtje, de papiereter, de papegaaishow. Het zijn gekende herinneringen aan het Meli-park dat in 1999 Plopsaland De Panne werd. Het pretpark is zijn roots niet vergeten en plant in september twee Meli-weekends. De kinderen van oprichter Alberic Florizoone zijn in de wolken.

Alberic Florizoone startte in 1935 met een honingcentrum in De Panne. Hij zette er een terrasje bij, opende een dierenpark en voor hij het goed en wel besefte was de Meli een feit. Het park was te klein om met de grote parken te concurreren en dus kozen de kinderen en de echtgenote van Alberic ervoor om zich op de honingfabriek in Veurne te concentreren. Studio 100 kocht het park en vormde het om tot een pretpark met intussen ook een indoor, een zwembad en binnen een paar jaar een hotel.





Geen directe aanleiding

"Er is geen echte aanleiding om met Meli-weekends uit te pakken, maar op sociale media zien we wel dat het pretpark van weleer veel reacties uitlokt", zegt parkmanager Wim Wauters. "De boomstammetjes, piratenboot en de rolschaatscoaster dateren nog uit het Meli-tijdperk en er staat ook nog een huisje uit die periode. In onze shop verkopen we ook de honingproducten. Nu plannen we twee themaweekends. Het is uitkijken naar de originele show met papegaaien, die verbluffende trucs zullen tonen. We hebben ook de originele mascotte teruggevonden en opgeknapt. In het park zullen we foto's hangen die genomen zijn op dezelfde locaties. Vroeger en nu, zeg maar. Een tentoonstelling maakt het plaatje compleet."





Drie van de vier kinderen van Alberic waren op de voorstelling van de themaweekends aanwezig. Nicole Florizoone (63) reageerde verwonderd.





Spullen terugkopen

"Ongelooflijk dat bijna twintig jaar na de sluiting van Meli nog zoveel mensen interesse tonen voor mijn vaders werk. Op veilingsites worden de attributen ook duur verkocht. Wij hebben er in 1999 nooit bij stilgestaan en kopen nu soms zelf spullen terug voor het familiearchief." Twee jaar geleden organiseerden Roland (68) en Robert (73) Florizoone in het gemeentehuis van De Panne een Meli-tentoonstelling. "Meer dan 20.000 mensen kwamen langs. Het doet ons deugd dat Plopsaland nu met zo'n initiatief op de proppen komt. Wij zullen zeker langskomen en leveren een groot deel van het materiaal. De kinderen van nu kennen de Meli niet, maar hun grootouders zullen er ongetwijfeld graag over babbelen als ze hier tijdens de themaweekends komen."





De Meli Park Revival Weekends in Plopsaland vinden op 1, 2, 8 en 9 september plaats.