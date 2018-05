Plooimes en traangas in beslag genomen 17 mei 2018

02u46 0

Het snelle responsteam van de PZ Westkust hield gisteren een actie langs de Duinkerkekeiweg in Adinkerke. Rond 15 uur nam de politie een verboden plooimes van een Franse bestuurder in beslag na controle. De man had het mes binnen handbereik liggen in zijn voertuig. Twintig minuten later werd nog een verboden wapen in beslag genomen, namelijk een spray met traangas. Ook toen ging het om een Franse bestuurder. Telkens werd een proces-verbaal opgesteld voor verboden wapenbezit. (BBO)