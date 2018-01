Petanqueclub op zoek naar overdekt speelveld 02u40 0 Foto Benny Proot Ronny en Freddy van petanqueclub Den Oosthoek. De Panne De petanqueclub 'Den Oosthoek' uit De Panne wil graag ook 's winters een balletje werpen en zoekt nu een overdekte locatie. Burgemeester Ann Vanheste (DAS) zegt dat het sowieso voor de volgende legislatuur zal zijn.

"Samen met kameraden heb ik de petanqueclub 'Den Oosthoek' een paar jaar geleden opgericht", vertelt Ronny Vandekerckhove (62). "Ondertussen hebben we een dertigtal leden die van maart tot september op buitenbanen bij de voetbalterreinen in de Veurnestraat een balletje werpen. Omdat we graag 's winters in competitie willen spelen, zijn we op zoek naar een binnenruimte, maar dat is niet zo gemakkelijk. Er zijn in De Panne vier petanqueclubs, waarvan één privé. Die binnenruimte zou dus voor drie verenigingen een opsteker zijn. In de nieuwe sporthal is geen ruimte en de oude klaslokalen van het Atheneum in De Panne zijn onveilig. Hopelijk kan de gemeente ons helpen of heeft iemand een vrijstaande loods die we zouden kunnen gebruiken."





Afwachten geblazen

Burgemeester Ann Vanheste (DAS) is het voorstel wel genegen. "Een overdekt petanquelokaal zou een aanwinst zijn voor onze gemeente. We hebben er al eens over gesproken in het schepencollege. Een nieuwbouw bij de voetbalterreinen in de Veurnestraat is een optie, maar wel als dat lokaal multifunctioneel gebruikt kan worden. Het is een project dat pas in een volgende legislatuur vorm kan krijgen."





In afwachting trotseren de petanquespelers de koude. Ze zijn gisteren voor het eerst dit jaar samengekomen. (GUS/BBO)