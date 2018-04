Pepperspray in beslag genomen BART BOTERMAN

20 april 2018

Bij een verkeerscontrole in de Kromfortstraat in Adinkerke nam de politie donderdag rond 18 uur een spuitbus met pepperspray in beslag. De politie zag hoe een Frans voertuig met drie inzittenden een honderdtal meter voor de controle stopte en vervolgens toch richting de controle reed. De politie besloot het voertuig te doorzoeken en trof de pepperspray aan in de handtas.