Papa vergeet portefeuille in Plopsaland: met auto door slagbomen overweg geslalomd JHM

08 april 2019

Omdat hij na een uitstapje met zijn gezin zijn portefeuille vergeten was haalde een papa vorig jaar levensgevaarlijke toeren uit. Op 7 juli vorig jaar vertrok N. van het uitje in Plopsaland toen hij vlak voor de afrit naar de E40 opmerkte dat hij zijn portefeuille vergat op de parking. Hij maakte rechtsomkeer maar kwam in Adinkerke voor de gesloten treinoverweg te staan. “Een politieagent in burger zag alles gebeuren”, sprak de procureur. “De slagbomen waren dicht en de lichten op rood maar toch slalomde N. tussen de slagbomen. Levensgevaarlijk en dus vraag ik een strenge straf.” N. opperde nog dat hij eerst was uitgestapt om te kijken of er een trein naderde maar de politierechter wees hem terecht. “Weet jij wel welke enorme risico’s je genomen hebt? En dat om misschien enkele minuten eerder te zijn. De wetgever vindt dit een van de zwaarste inbreuken: categorie 4. Het is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld achteruit zou rijden op de snelweg.” De man kreeg 800 euro boete, de helft met uitstel, en 30 dagen rijverbod, waarvan 8 effectief.