Paaseitjes rapen in Plopsaland 29 maart 2018

02u50 0

Nu zondag 1 april opent Plopsaland zijn park met een gigantische paaseierenraap. Ook op paasmaandag zullen er nog eitjes voor het rapen liggen. "Liefst 15.000 chocolade-eitjes zullen we in ons pretpark verstoppen. Genoeg voor elke bezoeker dus", lacht parkmanager Wim Wauters. "We hebben er ook een paar gouden tussen gestopt, waarmee je een leuk extraatje krijgt. Wie verschillende opdrachten vervult, krijgt bovendien een paashaasdiploma. In het Plopsa Theater verzorgt kabouter Plop een paasshow." Info: www.plopsa.be. (GUS)