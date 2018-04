Paard zit vast in mesthoop 05 april 2018

De brandweer is gisterenochtend rond 9.30 uur opgeroepen, omdat er een paard vastzat in een mesthoop op een hoeve in de Smekaertstraat in Adinkerke.





De eigenaars hadden toen al vergeefs geprobeerd om het dier, dat was uitgebroken, los te wrikken. Nadat de brandweer al een kwartier ter plaatse was om het paard te redden, begon het dier hevig om zich heen te stampen en bevrijdde het uiteindelijk zichzelf. Het paard raakte lichtgewond. De brandweer kon nadien snel beschikken. (BBO)