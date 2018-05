Paard overleden op strand 22 mei 2018

Op het strand van De Panne, ter hoogte van de Emile Verhaerenlaan, is gisteren rond 12 uur een paard overleden. Drie ruiters maakten op hun paarden een wandeling op het strand. Toen de ruiters zich in het zeewater begaven, viel een van de drie paarden. Het dier kreeg vermoedelijk een hartstilstand. De ruiter uit Dilbeek bleef ongedeerd. De brandweer werd nog opgeroepen, maar het dier was al overleden bij aankomst. De gemeentelijke diensten haalden het paard weg van het strand. De eigenaar kan het dier nog laten onderzoeken. (BBO)